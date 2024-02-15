Старейшина освятит сакральное место на скалах Сухотино
Сакральное молельное эвенкийское место создадут в этно-археопарке «Сухотино» в Чите к первому фестивалю эвенкийской культуры «Гиравун» (6+). Об этом порталу «Культуре 75» 14 февраля сообщила директор учреждения Наталья Викулова.
- В Чите у эвенков нет особенного молельного места, поэтому было важно его создать по всем правилам. Старейшина эвенкийской общины Светлана Шелковникова специально приедет освятить это место перед праздником, — рассказала директор археопарка.
Сакральное место на скалах Сухотино сделают до старта первого фестиваля эвенкийской культуры «Гиравун», который пройдёт 25 февраля. Там гостей будут ждать мастер-классы по изготовлению традиционных головных украшений народов севера Забайкалья, игра на варгане и многое другое.
У эвенков традиционно принято одаривать духов местности, чтобы сопутствовала удача. Сакральные места обычно украшают разноцветными лоскутками, а ещё зажигают костёр, огонь которого «кормят» кусочками мяса, брызгами крови и жиром. За подарки духи местности одаривают богатой добычей и помогают путникам благополучно вернуться из тайги.
Возрастное ограничение: 6+.
У эвенков появится молельное место в Чите
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