В центре села Бурятии отремонтируют дорогу

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Работы проведут в Верхней Иволге



В этом году в Бурятии в нормативное состояние приведут дорогу по улице Центральная в селе Верхняя Иволга. На сегодняшний день уже заключён двухгодичный контракт на выполнение работ, определён подрядчик.



- Ранее, в 2022 году, работники ООО «Альянс» отремонтировали подъезд к улице Центральная. На участке протяжённостью 494 метра уложили асфальт, установили знаки и нанесли разметку. Отмечу, что все работы были выполнены с опережением графика, - рассказал директор МАУ «Иволга» Зоригто Цыдыпов.



Работы по капитальному ремонту ул. Центральная стартуют с наступлением благоприятных погодных условий. На участке протяжённостью 1100 метров произведут полную замену дорожной одежды, установят уличное освещение, перильное ограждение, обустроят тротуары, обозначат пешеходные переходы.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, с 2017 года в рамках нацпроекта привели в нормативное состояние более 27 км дорог в 10 сёлах Иволгинского района. Мероприятиями были охвачены более 20 улиц за все время его реализации.

