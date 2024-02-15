На приём ведётся предварительная запись
Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко проведёт приём граждан в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».
Приём организован в целях оказания адресной правовой помощи участникам специальной военной операции, их семьям и близким.
Приём состоится 16 февраля с 11:00 до 12:00 по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61 «а».
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам: 8 (3012) 21-08-52, 8 (3012) 21-44-98.
Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём участников СВО и членов их семей
Общество, Фото:
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