Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём участников СВО и членов их семей

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

На приём ведётся предварительная запись



Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко проведёт приём граждан в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».



Приём организован в целях оказания адресной правовой помощи участникам специальной военной операции, их семьям и близким.



Приём состоится 16 февраля с 11:00 до 12:00 по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61 «а».



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам: 8 (3012) 21-08-52, 8 (3012) 21-44-98.



