Супруги в Закаменске отпраздновали «изумрудную свадьбу»

У юбиляров 2 детей, 4 внука и 2 правнука
13 февраля в Закаменском районе Бурятии, в районном отделе ЗАГС состоялось чествование «изумрудных» юбиляров семейной жизни Алексея Шойжалжаповича и Валентины Будаевны Норбоевых. Вот уже 55 лет супруги живут в любви и согласии, подавая пример своим детям и внукам.
- История любви у юбиляров очень интересная и связана она с часами, а тогда эта вещь была очень дорогая. Находясь в Усановке (село в Закаменском районе), Алексей Шойжалжапович попросил у Валентины Будаевны часы и не отдавал их. Тогда юной Валентине очень досталось от матери, пришлось ей ехать за своими часами. С тех пор все закрутилось и завертелось, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В 1969 году родился первенец – Владимир, в 1971 – дочь Бадма. Юбиляры воспитали и дали высшее образование своим детям, сейчас у них 4 внука и 2 правнука.
Супруги Норбоевы прошли славный трудовой путь. Алексей Шойжалжапович трудился механиком в «Сельхозтехнике», главным инженером совхоза «Санагинский». Валентина Будаевна проработала бухгалтером в Центре занятости Закаменского района.
Поздравить юбиляров пришли родные и близкие. Также прозвучали поздравления от представителей администрации МО «Закаменский район», совета депутатов района, городского совета депутатов, социального фонда по Закаменскому району, центра социальной поддержки населения по Закаменскому району, отдела ЗАГС. Украсили праздник творческие коллективы районного отдела культуры.
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Общество, Фото:
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