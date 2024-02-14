В Иркутской области женщине с переломом позвоночника предложили самой добираться до больницы

Инцидентом заинтересовались следователи и сотрудники прокуратуры



Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры проверяют информацию о жительнице посёлка Усть-Уда Иркутской области – сообщается, что врачи предложили пациентке с переломом позвоночника самостоятельно приехать в больницу.



- В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что врачи скорой помощи в поселке Усть-Уда дали рекомендацию 38-летней женщине с переломом позвоночника самостоятельно добираться в больницу, расположенную за 180 километров от её места жительства, - сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.



Организована проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев.



Проверку поставила на контроль областная прокуратура. Сотрудникам ведомства предстоит оценить, насколько качественно исполняются законодательство об оказании медицинской помощи.

