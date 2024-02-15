В Бурятии сегодня без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ до -13 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 15 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -10,-15, местами -1,-6, по северной половине при облачности -16,-21.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Днём 11-13 градусов мороза.

