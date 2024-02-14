Глава Избиркома Бурятии: «Подход к каждому избирателю»

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

До главного политического события мирового масштаба - выборов президента России – остаётся около месяца. Подготовка к голосованию в самом разгаре. Готовятся не только кандидаты и партии, огромную работу проводит и Избирательная комиссия Бурятии. О новых подходах к проведению выборов и инновациях нам рассказал председатель избиркома республики Александр Акчурин



Достучаться до всех



- У нас есть выборы муниципальные, региональные, федеральные. Особенно выделяются выборы президента. Скажите, для вас, как для человека, который работает в сфере подготовки и организации выборов, в чем ключевая разница между этими выборами?



- Выборы президента - это, можно сказать, важнейшие выборы в стране. Принципиального отличия здесь я бы не назвал, потому что мы говорим о реализации избирательного права граждан. Оно, в общем-то, на всех выборах должно реализовываться гарантированно, точно, безопасно и с соблюдением всех сопутствующих условий: тайное голосование, легитимность выборов и так далее. Поэтому в рамках этой кампании мы применяем все свои наработки, ранее отработанные механизмы в рамках предыдущих выборов, какие-то пилотные проекты, которые у нас были - их уже в более масштабном варианте сейчас применяем.



- А что это за пилотные проекты?



- Ну вот, например, проект «Информ УИК», который сейчас будет осуществляться в республике с 17 февраля по 7 марта. Это проект, когда наши участковые избирательные комиссии будут делать поквартирный, подомовой обход. На прошлых выборах эту систему отработали, изучили и сейчас внедряем на всей территории республики.



Это очень важный проект, который позволит информировать избирателей, но уже в другом ключе. То есть с точки зрения закона здесь никаких изменений нет. Избирательные комиссии информируют избирателей - это полномочие всегда было, но механизм работы сейчас меняется. То есть он будет таким, что мы дойдём до каждого нашего избирателя, известим, когда и где будут выборы, где проголосовать, на каком участке, как включиться в список на другом удобном участке, выясним, есть ли необходимость выездной комиссии к избирателю или членам его семьи, есть ли какие-то требования для маломобильных граждан, пожилых на избирательном участке, какие-то условия, пандусы, помощь волонтеров… Всё это будем пояснять, давать полную информацию. При необходимости будем оказывать помощь для подачи заявлений, у представителей избирательных комиссий с собой будут необходимые бланки.



То есть вот такой адресный, предметный подход к каждому избирателю. Это при условии, что избиратель будет согласен. Мы надеемся, что все-таки граждане такой возможностью воспользуются. И это не займет много времени.



- А как это будет выглядеть? Кто станет заниматься обходом?



- Это члены участковых избирательных комиссий. У нас есть участковые, территориальные комиссии, избирком республики и ЦИК России. Вот четыре уровня комиссий, которые сегодня эти выборы проводят. Первый уровень - участковые комиссии. На сегодня у нас 810 постоянных комиссий и будет 22 временных. То есть 832 участковые комиссии. И в каждой из них определённое количество членов комиссии. В общем, около 6400 с лишним человек работают на проведении выборов. А задействовано в обходах будет около 2800.



Это те, кто, так скажем, предметно обучен (сейчас мы проводим это обучение), будет экипирован, то есть наличие соответствующих бейджей, атрибутики, накидки, сумки с логотипом выборов - всей символики текущей кампании. У них обязательно будет удостоверение члена комиссии, паспорт при себе.



То есть любой избиратель при необходимости может убедиться, что этот человек - именно член комиссии. Кроме того, если какие-то сомнения есть, можно уточнить у нас - в избирательной комиссии республики есть телефонная горячая линия: 21-46-86. Можно всегда позвонить, уточнить, что это именно члены комиссии.



Усиленное наблюдение



Также мы продолжаем работать над цифровыми сервисами, которые сейчас очень активно развиваются на Госуслугах. На сегодня для избирателя есть очень много возможностей в личном кабинете на Госуслугах. Он может подать заявление на голосование на другом участке, о выезде на дом, может получать всю информацию о кандидатах и так далее. Все это есть на сегодня. Также можно оставить отзыв о голосовании. То есть после голосования отметить, что было, что понравилось, удобно или неудобно, информативно ли всё оформлено и так далее.



- Ну вот ещё один относительно новый для республики механизм – это трехдневное голосование. Давайте его обсудим. Для чего оно нужно? Почему именно три дня?



- Ну я бы не сказал, что это новый механизм для республики. Мы проводили в 2021 году выборы депутатов Госдумы и у нас было три дня голосования. Здесь решение принимает организующая выборы комиссия, то есть ЦИК России. В течение десяти дней после назначения выборов организующая комиссия определяет: три, или два, или один день.



На этот раз принято решение о трёхдневном голосовании. Это сделано для удобства избирателей, чтобы существовало более широкое поле возможностей, особенно для граждан, которым нужно куда-то уехать. И в любой удобный из этих трёх дней прийти и проголосовать.



При этом будут предприняты все меры, в том числе по хранению бюллетеней. В конце каждого дня все бюллетени будут актироваться, упаковываться в специальные сейф-пакеты. Кстати, в этот раз они ещё будут усилены по степени защиты, то есть на них будет специальная марка. И в последний день после окончания голосования все они будут вскрываться и будет производиться подсчёт.



Кроме того, будет видеонаблюдение. Его планируется организовать на 311 участках, этим занимается Ростелеком. Изображение будет выводиться на специальный портал. То есть это будет не просто в интернете в открытом доступе, а это специальный портал, к которому имеют доступ участники избирательного процесса, наблюдатели, Общественная палата республики, члены комиссии, политические партии и так далее.



Совместно с Общественной палатой будет открыт центр общественного наблюдения в национальной библиотеке. Там будет видеостена, куда пойдёт трансляция с этих 311 участков. Это наиболее крупные участки. Количественно там голосуют около 70 и даже более процентов избирателей. Поэтому охват огромный. А на всех других участках все равно будет видеорегистратор. Это, по сути, тоже видеонаблюдение, только без вот этой трансляции, то есть в режиме записи.



Будут, естественно, наблюдатели. Общественная палата очень активно направляет общественных наблюдателей на все участки, также их отправляют партии и кандидаты.



Доступно каждому



- Основной, главный способ реализовать своё избирательное право - это прийти на участок и проголосовать. Но какие ещё способы на данный момент будут доступны избирателям?



- На сегодня в республике это либо на участке, либо выездная комиссия, когда граждане пишут заявление и к ним приезжают члены комиссии на дом. Кроме того, у нас есть ещё такая дополнительная форма, но только для тех территорий, посёлков, населённых пунктов, где нет участковой комиссии и с которыми затруднено транспортное сообщение. То есть избирателям будет проблематично добираться до участковых комиссий. И, соответственно, сама участковая комиссия будет в эти пункты приезжать. То есть это не на дому, а там, где будет организовано место для голосования. Такое тоже было в 2021 году. Таких у нас не так много населённых пунктов, но, тем не менее, есть.



Кроме того, как я уже сказал, избиратели, кто не сможет прийти на сам участок, по состоянию здоровья, по причине ухода за ребенком, близким, родственником, то можно вполне быстро, удобно вызвать членов комиссии к себе на дом. То есть нужно сделать заявку за десять дней до дня голосования. В том числе её можно сделать во время поквартирного обхода, о котором мы говорили. Можно сразу через членов комиссии передать такую заявку. И тогда они уже составят график, маршрут, логистику движения, чтобы можно было всех охватить.



Что касается электронного голосования, такая форма у нас пока не применяется.



Ещё очень важно сказать о механизме «Мобильный избиратель». Это механизм, который позволяет прикрепиться к любому участку, где вы будете фактически находиться. Потому что вы, как избиратель, всегда закреплены на определенном участке. И, чтобы голосовать на другом, нужно для этого переписаться на тот участок, потому что иначе есть возможность двойного голосования. До 11 марта нужно при необходимости подать такое заявление. Также его можно подать на портале «Госуслуги», либо обратиться в МФЦ, либо в территориальную или участковую избирательную комиссию, но только с 6 марта. И тогда, где бы вы ни находились, сможете проголосовать.



Отдельно нужно сказать о местах временного пребывания, таких как, например, больницы. Там тоже нужно заявление. Для этого у нас создаются временные участки, их будет 22. В основном в больницах и в СИЗО города Улан-Удэ.



- У нас в последние годы внедряются все новые и новые избирательные технологии, правила ужесточаются. Такое ощущение, что выборы становятся с каждым годом все безопаснее, прозрачнее. Как вы оцениваете безопасность и прозрачность на данный момент?



- Безопасность и прозрачность — это важные аспекты любой кампании. Что касается прозрачности, то здесь мы имеем в виду то, что процедуры идут открыто, гласно: наблюдатели, о которых я уже сказал, видеонаблюдение, возможность получать необходимую информацию на участках – всё, что мы даем на сегодня. Здесь, я считаю, усиливается работа. В том числе по информированию избирателей.



А что касается безопасности, в текущих условиях мы уделяем этому большое внимание. Органы, которые обеспечивают безопасность, сегодня нам содействуют. Все участки проходят необходимую подготовку с участием правоохранительных органов на предмет возможности работы в условиях каких-то нештатных ситуаций, событий, которые могут повлиять на непрерывность процесса голосования



На всякий случай у нас есть резервные помещения – мы их сейчас определили для всех участковых комиссий. Соответственно, даже при каких-то нештатных ситуациях голосование там будет продолжаться. У членов комиссий есть алгоритмы, как вести себя в таких ситуациях. На каждом участке будет, естественно, дежурить представитель полиции.



- Что бы вы хотели сказать избирателям Бурятии?



- Я призываю всех избирателей прийти на избирательные участки или другим способом реализовать свое избирательное право. Потому что это право, закрепленное в нашей Конституции, позволит нам определить будущее развитие страны. Я думаю, каждый отнесется к этому с должной ответственностью, пониманием важности участия в таком важнейшем политическом событии, которое будет иметь значение и для внутриполитического, и для внешнеполитического развития нашего государства.





