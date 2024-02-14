Росгвардейцы Бурятии стали призёрами чемпионата по лыжным гонкам

В дни празднования Белого месяца состоялось открытие ежегодной спартакиады Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта.Первым видом спартакиады стали лыжные гонки. Чемпионат проходил на лыжной базе «Снежинка» в Улан-Удэ. В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из 17 команд коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка региона.По итогам соревнований команда сил специального назначения территориального управления Росгвардии заняла первое место в смешанной эстафете 4х3 км. и в общекомандном зачёте стали чемпионами «Динамо» по лыжным гонкам.В личном первенстве среди женщин на дистанции 3 км. сотрудники сил специального назначения Росгвардии капитан полиции Анастасия К. и капитан полиции Ирина Т. завоевали серебро и бронзу, соответственно. Среди мужчин на дистанции 5 км. сотрудник СОБР лейтенант полиции Александр П. занял третье место.Победителей и призёров чемпионата наградили дипломами, медалями, кубками, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.