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Росгвардейцы Бурятии стали призёрами чемпионата по лыжным гонкам

Росгвардейцы Бурятии стали призёрами чемпионата по лыжным гонкам
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
На старт вышли более 80 спортсменов

В дни празднования Белого месяца состоялось открытие ежегодной спартакиады Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта.

Первым видом спартакиады стали лыжные гонки. Чемпионат проходил на лыжной базе «Снежинка» в Улан-Удэ. В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из 17 команд коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка региона.

По итогам соревнований команда сил специального назначения территориального управления Росгвардии заняла первое место в смешанной эстафете 4х3 км. и в общекомандном зачёте стали чемпионами «Динамо» по лыжным гонкам.



В личном первенстве среди женщин на дистанции 3 км. сотрудники сил специального назначения Росгвардии капитан полиции Анастасия К. и капитан полиции Ирина Т. завоевали серебро и бронзу, соответственно. Среди мужчин на дистанции 5 км. сотрудник СОБР лейтенант полиции Александр П. занял третье место.

Победителей и призёров чемпионата наградили дипломами, медалями, кубками, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



Росгвардия лыжные гонки лыжный спорт спорт соревнования

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