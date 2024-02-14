В футуристичном «Природограде» на ВДНХ можно отдохнуть под огромным колокольчиком

Удивительная выставка увлечёт не только детей, но и взрослых



С ноября в Москве работает международная выставка-форум «Россия» (возрастное ограничение 0+). На ВДНХ расположились десятки тематических павильонов, где посетители могут познакомиться с культурным разнообразием регионов, национальной кухней, достижениями сельского хозяйства и пр.



- Россия сильна своим разнообразием, союзом народов, союзом религий, союзом всех проживающих на одной земле. У всех у нас одна Родина. И сегодня вся наша страна, все регионы, все республики стоят на защите Родины. Сегодня здесь мы вместе с вами хотим показать величие нашей России, многообразие нашей России, народы, уникальную культуру, - подчеркнул побывавший на выставке глава Бурятии Алексей Цыденов.



В павильоне №16 расположился «Природоград», представленный Министерством природных ресурсов и экологии РФ. «От недр до климата, от воздуха до сортировки мусора. Ждем всёх, кому небезразличен окружающий мир и кому интересно, как сохраняют и защищают главное достояние России — природу!» - анонсируют организаторы.



С порога выставка поражает своим видом – здесь «растут» неоновые деревья, огромные светящиеся грибы, в воде плавают голографические рыбы, а отдохнуть можно под бутоном огромного колокольчика. Ощущение, что попал в сказочный лес.



Экспозиция начинается с «комнаты страха» - тут очень мрачно и грязно, замусорено, жуткие деревья и безжизненные водоёмы, а сторожит эту кошмарную территорию мутированная собака. По задумке авторов, такой может стать природа, если о ней не заботиться.



Продвигаясь по павильону, в интерактивном формате можно узнать о последствиях загрязнения водоёмов. Посетителям предлагают бросить в бассейн стекло, пластик, где они сразу увидят результаты – погибает рыба и другие обитатели озера. Живность водоёма здесь демонстрируют с помощью световых проекторов.



- Озеро сейчас чисто прозрачное, в нём есть жизнь, рыбки плавают, всё хорошо. Но я начинаю делать ужасные вещи, которые в реальной жизни ни в коем случае делать нельзя, но я это делаю это в образовательных целях. – рассказывает смотритель экспозиции, - Начинаю замусоривать водоём и начинаем смотреть, что происходит. Появляется мусор, баланс экосистемы смещается в сторону безжизненности, постепенно начинает пропадать рыба, живность, водоём у нас заиливается, выглядит и пахнет он не очень, но у нас, к счастью, только выглядит. Я предлагаю вам исправить мою ошибку, и мы посмотрим, что произойдёт.



Далее посетителю вручают огромный сачок, которым он вылавливает мусор. Водоём очищается и восстанавливается – он становится изумрудного цвета и в нём вновь плавают рыбы.



Затем можно познакомиться с полезными ископаемыми, которые добывают на территории России. На небольших картах с названиями ископаемого показаны все его места добычи. Рядом золото и другие драгоценности можно «откопать» в оригинальной песочнице.



На «Лесах России» рассказывают про разнообразие деревьев в стране. С помощью голографического обзора можно узнать, например, где и в каком количестве произрастает берёза. Узнать о том или ином дереве можно, нажав на него на специальной стойке.



«Березняки занимают 10 млн гектаров. У этого дерева десятки видов, например, железную берёзу нельзя срубить обычным топором, потому что древесина в полтора раза крепче чугуна. Вырастить дерево – задача непростая, в расплодить целый лес – ещё сложнее. Первые годы малышам-саженцам необходим трепетный уход, превратиться в настоящий лес они смогут минимум через 7-10 лет, но и после этого деревьям нужна забота, чтобы лес был здоров и оставался в целостности и сохранности. Наш федеральный проект так и называется «Сохранение лесов», – говорит информатор.







Особенно интересно на выставке будет детям. В комнате мультипликации игровом формате ребятишки смогут понять, что растениям полезно, а что их губит. С помощью компьютерной игры юные посетители выставки сами становятся растениями, которым надо собирать солнышки и капельки воды, а вот от топориков и химикатов нужно уворачиваться. Как выяснил «Байкал-Daily», поиграть здесь могут не только дети, но и взрослые.



Ещё дети и взрослые могут разукрасить животных – медведя, кита, утку и других зверей - на специальном графическом планшете, а затем выпустить их в голографическую среду обитания. Тут детская фантазия безгранична, поэтому в морях плавают оранжевые киты с сердечками, по лесам бродят фиолетовые мишки и летают разноцветные птицы, на крыльях которых написаны имена.



Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента Владимира Путина. Она продлится до 8 июля 2024 года. Её главной задачей является представление потенциала России в разных областях, достигнутых результатов и потенциала всех её субъектов.

