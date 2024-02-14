В футуристичном «Природограде» на ВДНХ можно отдохнуть под огромным колокольчиком

Удивительная выставка увлечёт не только детей, но и взрослых
С ноября в Москве работает международная выставка-форум «Россия» (возрастное ограничение 0+). На ВДНХ расположились десятки тематических павильонов, где посетители могут познакомиться с культурным разнообразием регионов, национальной кухней, достижениями сельского хозяйства и пр.
- Россия сильна своим разнообразием, союзом народов, союзом религий, союзом всех проживающих на одной земле. У всех у нас одна Родина. И сегодня вся наша страна, все регионы, все республики стоят на защите Родины. Сегодня здесь мы вместе с вами хотим показать величие нашей России, многообразие нашей России, народы, уникальную культуру, - подчеркнул побывавший на выставке глава Бурятии Алексей Цыденов.
В павильоне №16 расположился «Природоград», представленный Министерством природных ресурсов и экологии РФ. «От недр до климата, от воздуха до сортировки мусора. Ждем всёх, кому небезразличен окружающий мир и кому интересно, как сохраняют и защищают главное достояние России — природу!» - анонсируют организаторы.
С порога выставка поражает своим видом – здесь «растут» неоновые деревья, огромные светящиеся грибы, в воде плавают голографические рыбы, а отдохнуть можно под бутоном огромного колокольчика. Ощущение, что попал в сказочный лес.
Экспозиция начинается с «комнаты страха» - тут очень мрачно и грязно, замусорено, жуткие деревья и безжизненные водоёмы, а сторожит эту кошмарную территорию мутированная собака. По задумке авторов, такой может стать природа, если о ней не заботиться.
Продвигаясь по павильону, в интерактивном формате можно узнать о последствиях загрязнения водоёмов. Посетителям предлагают бросить в бассейн стекло, пластик, где они сразу увидят результаты – погибает рыба и другие обитатели озера. Живность водоёма здесь демонстрируют с помощью световых проекторов.
- Озеро сейчас чисто прозрачное, в нём есть жизнь, рыбки плавают, всё хорошо. Но я начинаю делать ужасные вещи, которые в реальной жизни ни в коем случае делать нельзя, но я это делаю это в образовательных целях. – рассказывает смотритель экспозиции, - Начинаю замусоривать водоём и начинаем смотреть, что происходит. Появляется мусор, баланс экосистемы смещается в сторону безжизненности, постепенно начинает пропадать рыба, живность, водоём у нас заиливается, выглядит и пахнет он не очень, но у нас, к счастью, только выглядит. Я предлагаю вам исправить мою ошибку, и мы посмотрим, что произойдёт.
Далее посетителю вручают огромный сачок, которым он вылавливает мусор. Водоём очищается и восстанавливается – он становится изумрудного цвета и в нём вновь плавают рыбы.
Затем можно познакомиться с полезными ископаемыми, которые добывают на территории России. На небольших картах с названиями ископаемого показаны все его места добычи. Рядом золото и другие драгоценности можно «откопать» в оригинальной песочнице.
На «Лесах России» рассказывают про разнообразие деревьев в стране. С помощью голографического обзора можно узнать, например, где и в каком количестве произрастает берёза. Узнать о том или ином дереве можно, нажав на него на специальной стойке.
«Березняки занимают 10 млн гектаров. У этого дерева десятки видов, например, железную берёзу нельзя срубить обычным топором, потому что древесина в полтора раза крепче чугуна. Вырастить дерево – задача непростая, в расплодить целый лес – ещё сложнее. Первые годы малышам-саженцам необходим трепетный уход, превратиться в настоящий лес они смогут минимум через 7-10 лет, но и после этого деревьям нужна забота, чтобы лес был здоров и оставался в целостности и сохранности. Наш федеральный проект так и называется «Сохранение лесов», – говорит информатор.
Особенно интересно на выставке будет детям. В комнате мультипликации игровом формате ребятишки смогут понять, что растениям полезно, а что их губит. С помощью компьютерной игры юные посетители выставки сами становятся растениями, которым надо собирать солнышки и капельки воды, а вот от топориков и химикатов нужно уворачиваться. Как выяснил «Байкал-Daily», поиграть здесь могут не только дети, но и взрослые.
Ещё дети и взрослые могут разукрасить животных – медведя, кита, утку и других зверей - на специальном графическом планшете, а затем выпустить их в голографическую среду обитания. Тут детская фантазия безгранична, поэтому в морях плавают оранжевые киты с сердечками, по лесам бродят фиолетовые мишки и летают разноцветные птицы, на крыльях которых написаны имена.
Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента Владимира Путина. Она продлится до 8 июля 2024 года. Её главной задачей является представление потенциала России в разных областях, достигнутых результатов и потенциала всех её субъектов.
В футуристичном «Природограде» на ВДНХ можно отдохнуть под огромным колокольчиком
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На старт вышли более 80 спортсменов
Всего же за сутки протоколы составили на четверых нарушителей
Им приходится пользоваться средствами коррекции зрения
Удивительная выставка увлечёт не только детей, но и взрослых
Она украсила кафе напротив центра БТСР
Возникла угроза подтоплений в двух СНТ
А всего за неделю на свет появилось 98 детей
Местных жителей травят односельчане
Сперва женщина пришла в больницу
А купившие их горожане потратят около четырёх тысяч рублей
В борьбе за бронзу они были сильнее спортсменов из Удмуртии
Однако сотрудник «сюрприз» обнаружил
Ему преподнесли синий хадак
У мужчин одинаковые даже даты рождения
Здание приведут в порядок к маю