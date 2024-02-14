Им приходится пользоваться средствами коррекции зрения
В Бурятстате рассказали, сколько жителей республики испытывают проблемы со зрением. Выборочное наблюдение показало, что в ушедшем 2023 году это делали почти половина наших земляков (45,9%) 15-ти лет и старше
Тех, кто пользуется средствами коррекции зрения, больше среди женщин – 53,8%. Среди мужчин таковых 35,7 %.
Очки и линзы носит половина жителей Бурятии
Общество, Фото:
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