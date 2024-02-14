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В Бурятии напомнили о спортивных соревнованиях этой недели

В Бурятии напомнили о спортивных соревнованиях этой недели
Общество,  Фото:pixabay.com
Улан-Удэ принимает чемпионат ДФО по боксу

В Бурятии рассказали о предстоящих спортивных событиях. Так, в Улан-Удэ стартовал чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по боксу (6+). Соревнования проходят в физкультурно-спортивном комплексе по 17 февраля. Участие принимают около 200 спортсменов из 9 регионов ДФО: Амурской области, Забайкальского края, Камчатского края, Магаданской области, Приморского края, Якутии, Сахалинской области, Хабаровского края и Бурятии.

С 15 по 16 февраля в спортивном комплексе Бурятской сельхозакадемии в Улан-Удэ состоится кубок Республики Бурятия по лёгкой атлетике (0+). В соревнованиях примут участие ведущие спортсмены региона.

С 17 по 18 февраля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по настольному теннису (0+). Соревноваться будут юноши и девушки до 16 лет. Турнир проведут в ФСК.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (0+) состоится 17 февраля в столице республики, в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Берёзовке. Ожидается участие свыше двух тысяч человек. Организаторы подготовят четыре дистанции: 500 метров – для дошкольников; 2 километра – для всех желающих без учёта возраста; 5 километров - для юношей и девушек 2006 года рождения и моложе; 10 километров - для мужчин и женщин 2005 года рождения и старше.

18 февраля в Бурятии пройдёт открытое первенство МО «Мухоршибирский район» по спортивному ориентированию (0+). Соревнования станут пятым этапом кубка республики по ориентированию на лыжах этого года. Первенство состоится на лыжной базе в посёлке Саган-Нур.

Возрастное ограничение: 6+.
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