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В Бурятии прошёл чемпионат по лыжным гонкам

В Бурятии прошёл чемпионат по лыжным гонкам
Общество,  Фото:БРО «Динамо»
Соревновались сотрудники органов безопасности и правопорядка республики

В преддверии празднования Сагаалгана, 9 февраля в Бурятии состоялось открытие ежегодной спартакиады Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта. Первым видом соревнований стали лыжные гонки. Чемпионат проходил на лыжной базе «Снежинка» СШОР №4 г. Улан-Удэ.

В соревнованиях приняло участие более 80 спортсменов из 17 команд коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка республики. По результатам турнира лучшей среди женщин на дистанции 3 км стала Елена Кравченко (КФК №1). Второе место заняла Анастасия Коваленко (КФК №42), третье место – Ирина Туркина (КФК №42).

Среди мужчин лучшим на дистанции 5 км стал Николай Коробченко (КФК №8). «Серебро» завоевал Алексей Штеркель (КФК №1). «Бронза» у Александра Прохорова (КФК №42).

В смешанной эстафете 4х3 км и в общекомандном зачёте места распределились следующим образом: первое место - КФК №42, второе место - КФК №8, третье место - КФК №21.

Победители и призёры чемпионата награждены дипломами, медалями и кубками, сообщили в БРО «Динамо».

Бурятия спорт спартакиада чемпионат лыжный спорт лыжные гонки

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