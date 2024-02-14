Библиотеки Улан-Удэ предлагают горожанам поделиться книгами

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Глава Избиркома Бурятии: «Подход к каждому избирателю» Общество, До главного политического события мирового масштаба - выборов президента России – остаётся около месяца. Подготовка к голосованию в самом разгаре. Готовятся не только кандидаты и партии, огромную работу проводит и Избирательная комиссия Бурятии. О новых подходах к проведению выборов и инновациях нам рассказал председатель избиркома республики Александр Акчурин