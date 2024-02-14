Сегодня, 14 февраля, отмечается Международный день книгодарения
14 февраля в столице Бурятии проходит восьмая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», которая приурочена к Международному дню книгодарения. Принять участие могут дети и взрослые, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Приносить книги можно до 18 февраля в городские библиотеки по адресам:
- «PRO100Библиотека», 113 квартал, 2;
- библиотека – филиал №20, микрорайон Аэропорт, 7;
- библиотека – филиал №15, ул. Кабанская, 16;
- библиотека №9 им. В. Липатова, ул. Московская, 4;
- библиотека – филиал №21, посёлок Сокол, 3;
- центр чтения «Семейный меридиан», микрорайон Восточный, ул. Туполева, 4;
- библиотека №13 им. Н. Нимбуева, ул. Геологическая,15.
Принимается литература в хорошем состоянии. Не принимается религиозная литература, устаревшие советские справочники, агитационная литература, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры и т.п.
Также к акции присоединится национальная библиотека РБ. Все собранные книги будут переданы в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей Бурятии. Для участия в акции принимаются только новые книги для детей.
Напомним, что в акции участвует республиканская детско-юношеская библиотека. Она собирает книги для небольших детских библиотек районов Бурятии.
Возрастное ограничение: 0+.
Библиотеки Улан-Удэ предлагают горожанам поделиться книгами
Общество, Фото:
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