В Бурятии подписаны соглашения, обеспечивающие соцгарантии работникам

Были установлены границы оплаты труда с учётом районных коэффициентов и северной надбавки
13 февраля правительство Бурятии, работодатели и профсоюзы республики подписали два соглашения, направленные на повышение социальных гарантий работающих жителей региона.
Первое из них устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в республике на 2024-2026 годы. В частности, по этому соглашению в трудовой сфере Бурятии закреплено право наёмных работников на получение полной северной надбавки с первого дня работы, вне зависимости от стажа и места рождения работника.
Второе соглашение «О минимальной месячной заработной плате на территории Республики Бурятия» устанавливает на территории всей республики границы оплаты труда с учётом районных коэффициентов и северной надбавки. При этом работодатели могут предоставлять своим сотрудникам и более высокие гарантии по оплате труда.
– Эти соглашения направлены на то, чтобы мы вместе работали над повышением заработной платы, организацией отдыха детей, организацией учёбы и подготовки профессиональных кадров – в целом по всем вопросам развития трудовых ресурсов и человеческого капитала. Соглашения поспособствуют не только повышению социальных гарантий работающих граждан, но и росту всех показателей социально-экономического развития республики, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Исполняющий обязанности председателя союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» Елена Юдаева подчеркнула, что трёхстороннее региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения, не имеет аналогов в России.
– Напомню, в апреле 2023 года мы подписали допсоглашение к региональному трёхстороннему документу. Это был прорыв, который на сегодня не имеет аналогов в России. Работающие граждане Бурятии получают северную надбавку в полном размере с первого дня трудовой деятельности. Этот и другие соглашения в сфере трудовых отношений обеспечивают необходимые минимальные социальные гарантии для работающих граждан в Бурятии, – заявила Елена Юдаева.
Напомним, в декабре 2023 года на прямой линии президента России житель Магаданской области просил рассмотреть возможность возврата полного размера северных надбавок для уроженцев Дальнего Востока и Крайнего Севера. Полный размер коэффициента все работающие граждане его региона нарабатывают стажем. Президент Владимир Путин дал поручение российскому правительство вернуть этот вопрос в повестку дня.
Для Бурятии этот вопрос решён путём трёхстороннего регионального соглашения от апреля 2023 года, которое было продлено 13 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
В Бурятии подписаны соглашения, обеспечивающие соцгарантии работникам
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