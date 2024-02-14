В Бурятию прибудет агитпоезд «Сила в правде»

В зоне ответственности Восточного военного округа поезд сделает остановки на 15 станциях



Агитпоезд министерства обороны России «Сила в правде» посетит 15 железнодорожных станций на Дальнем Востоке. В Бурятии тематические вагоны сделают остановку в Северобайкальске 25 марта и в Улан-Удэ 10 апреля. Увидеть экспозицию смогут также жители и гости Тынды, Верхнезейска, Дугды, Нового Ургала, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Биробиджана, Белогорска, Благовещенска, Сковородино и Читы.



В составе поезда будут тематические вагоны: «Оружие особого рода», «Юнармия: берём пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Военная служба по контакту – выбор сильных!». В железнодорожный состав войдут вагоны под названием «Альянс обетованный», «С отвагой в сердце», «Всегда на высоте», «Долг, честь, Отвага», «Армия России». Кроме того, жители и гости Дальнего Востока увидят образцы современной техники Вооружённых сил России на нескольких железнодорожных платформах.



В ходе стоянок планируется проведение митингов, с участием глав регионов, участников специальной военной операции, почётных граждан городов, священнослужителей, организация торжественных церемоний вступления в Юнармию.



В рамках работы агитпоезда будут развёрнуты молодёжные дискуссионные площадки «Разговор о самом важном» с участием известных общественных деятелей, Героев Российской Федерации и военнослужащих – участников СВО на тему защиты Отечества и поступления на военную службу по контракту, а также проведение телемостов с военнослужащими ВВО, выполняющими боевые задачи в зоне СВО.



Запланировано выступление ансамбля песни и пляски Восточного военного округа (г. Хабаровск) и артистов филиала ансамбля песни и пляски округа из Читы. В рамках дополнительных мероприятий пройдут богослужения, мастер-классы студии военных художников им. М.Б. Грекова, отбор конкурсных работ в рамках проведения тура всероссийского военно-патриотического фестиваля искусств «Живопись» и «Графика». Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.



Возрастное ограничение: 6+.