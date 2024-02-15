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Гусиноозёрск отпразднует Сагаалган в конце этой недели

Гусиноозёрск отпразднует Сагаалган в конце этой недели
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Празднование проведут на центральной площади города

В Селенгинском районе Бурятии объединили торжественное открытие праздника, посвящённое Году семьи, и празднование Белого месяца «Сагаалган 2024». Мероприятие состоится 17 февраля на центральной площади города Гусиноозёрск в 12:00.

Для жителей района прозвучит праздничный концерт государственного театра «Сэлэнгын долгио» Селенгинского аймака Монголии. В рамках празднования Сагаалгана пройдут турниры по национальным видам спорта «Шагай наадан», «Сээр хухалха», «Тэбэг».

Также запланированы конкурсы среди организаций и предприятий города «Сагаалганай ёхор». Будут подведены итоги онлайн-конкурса благопожеланий среди семей «Уран хэлэтэнэй урилдаан». Кроме этого, состоится гранд-ёхор для всех желающих.

Участие можно будет принять и в шествии в национальной одежде «Сагаалха найрай шэмэг». Оно пройдёт в 12.00 от ТЦ «Абсолют» до центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Селенгинский район».

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Сагаалган Гусиноозерск Селенгинский район Бурятия Праздники

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