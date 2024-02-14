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В районе Бурятии чествовали первого ребёнка года

В районе Бурятии чествовали первого ребёнка года
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Хоринского района
Им стал мальчик, родившийся 4 февраля

Первым ребёнком, родившимся в Хоринском районе Бурятии в новом году, стал мальчик Савелий. Рост нового гражданина района – 59 см, а вес – 4300 граммов.

Малыш появился на свет 4 февраля и стал вторым ребёнком в семье Антона Олеговича и Алины Александровны.

Представители администрации района поздравили родителей с рождением сына и пожелали, чтобы малыш рос здоровым, радостным и счастливым. Также семье вручили памятные подарки.
новорожденные дети Хоринский район Бурятия

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