Им стал мальчик, родившийся 4 февраля
Первым ребёнком, родившимся в Хоринском районе Бурятии в новом году, стал мальчик Савелий. Рост нового гражданина района – 59 см, а вес – 4300 граммов.
Малыш появился на свет 4 февраля и стал вторым ребёнком в семье Антона Олеговича и Алины Александровны.
Представители администрации района поздравили родителей с рождением сына и пожелали, чтобы малыш рос здоровым, радостным и счастливым. Также семье вручили памятные подарки.
В районе Бурятии чествовали первого ребёнка года
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