Россиян отметят за «За развитие Дальнего Востока»

Награждение премией состоится 7 марта



Жители Дальневосточного федерального округа могут получить премию «За развитие Дальнего Востока и Арктики». Премия инициирована с целью содействия устойчивому развитию регионов Дальнего Востока России и Арктической зоны Российской Федерации, реализации стратегических направлений социально-экономического развития Российской Федерации, поиска новых инновационных технологий, повышения инвестиционной привлекательности дальневосточных и арктических регионов нашей страны, сохранения самобытности культур народов, проживающих на Дальнем Востоке России и в российской Арктике. Также она призвана отметить вклад людей, активно участвующих в экономической деятельности, в развитие регионов Дальнего Востока России и Арктической зоны Российской Федерации, в общем созидании жизни в этих регионах.



В 2024 году премия приурочена к Году семьи в России. Информацию об участии можно найти на сайте межрегионального партнёрства «Устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики».



Приём заявок продлится до 24 февраля. Лучших наградят на выставке-форуме «Россия» (0+) 7 марта. Об этом сообщает министерство экономического развития Забайкальского края.



Возрастное ограничение: 18+.

