Награждение премией состоится 7 марта
Жители Дальневосточного федерального округа могут получить премию «За развитие Дальнего Востока и Арктики». Премия инициирована с целью содействия устойчивому развитию регионов Дальнего Востока России и Арктической зоны Российской Федерации, реализации стратегических направлений социально-экономического развития Российской Федерации, поиска новых инновационных технологий, повышения инвестиционной привлекательности дальневосточных и арктических регионов нашей страны, сохранения самобытности культур народов, проживающих на Дальнем Востоке России и в российской Арктике. Также она призвана отметить вклад людей, активно участвующих в экономической деятельности, в развитие регионов Дальнего Востока России и Арктической зоны Российской Федерации, в общем созидании жизни в этих регионах.
В 2024 году премия приурочена к Году семьи в России. Информацию об участии можно найти на сайте межрегионального партнёрства «Устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики».
Приём заявок продлится до 24 февраля. Лучших наградят на выставке-форуме «Россия» (0+) 7 марта. Об этом сообщает министерство экономического развития Забайкальского края.
Возрастное ограничение: 18+.
Россиян отметят за «За развитие Дальнего Востока»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они снимут видеоролики для конкурса, посвящённого Сагаалгану
Экипаж корабля принял на борт вертолёт морской авиации
Соревновались сотрудники органов безопасности и правопорядка республики
Им стал мальчик, родившийся 4 февраля
Улан-Удэ принимает чемпионат ДФО по боксу
Сегодня, 14 февраля, отмечается Международный день книгодарения
Республику представляют Стальвира Оршуш и Ирина Ологонова
В зоне ответственности Восточного военного округа поезд сделает остановки на 15 станциях
Были установлены границы оплаты труда с учётом районных коэффициентов и северной надбавки
Инцидентом заинтересовались следователи и сотрудники прокуратуры
Ловить их начнут с утра прямо у здания администрации
Скоро тёплая погода сменится крепкими морозами
А жена мужчины лишилась своей «Мазды»
До главного политического события мирового масштаба - выборов президента России – остаётся около месяца. Подготовка к голосованию в самом разгаре. Готовятся не только кандидаты и партии, огромную работу проводит и Избирательная комиссия Бурятии. О новых подходах к проведению выборов и инновациях нам рассказал председатель избиркома республики Александр Акчурин
На старт вышли более 80 спортсменов