14 февраля

13 февраля

Популярное

Россиян отметят за «За развитие Дальнего Востока»

Россиян отметят за «За развитие Дальнего Востока»
Общество,  Фото:pixabay.com
Награждение премией состоится 7 марта

Жители Дальневосточного федерального округа могут получить премию «За развитие Дальнего Востока и Арктики». Премия инициирована с целью содействия устойчивому развитию регионов Дальнего Востока России и Арктической зоны Российской Федерации, реализации стратегических направлений социально-экономического развития Российской Федерации, поиска новых инновационных технологий, повышения инвестиционной привлекательности дальневосточных и арктических регионов нашей страны, сохранения самобытности культур народов, проживающих на Дальнем Востоке России и в российской Арктике. Также она призвана отметить вклад людей, активно участвующих в экономической деятельности, в развитие регионов Дальнего Востока России и Арктической зоны Российской Федерации, в общем созидании жизни в этих регионах.

В 2024 году премия приурочена к Году семьи в России. Информацию об участии можно найти на сайте межрегионального партнёрства «Устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики».

Приём заявок продлится до 24 февраля. Лучших наградят на выставке-форуме «Россия» (0+) 7 марта. Об этом сообщает министерство экономического развития Забайкальского края.

Возрастное ограничение: 18+.
ДФО премия устойчивое развитие награждение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии посоревнуются дети из замещающих семей
В Бурятии посоревнуются дети из замещающих семей
Общество, 14.02.2024
Они снимут видеоролики для конкурса, посвящённого Сагаалгану
На корвете «Алдар Цыденжапов» провели авиационную тренировку
На корвете «Алдар Цыденжапов» провели авиационную тренировку
Общество, 14.02.2024
Экипаж корабля принял на борт вертолёт морской авиации
В Бурятии прошёл чемпионат по лыжным гонкам
В Бурятии прошёл чемпионат по лыжным гонкам
Общество, 14.02.2024
Соревновались сотрудники органов безопасности и правопорядка республики
В районе Бурятии чествовали первого ребёнка года
В районе Бурятии чествовали первого ребёнка года
Общество, 14.02.2024
Им стал мальчик, родившийся 4 февраля
В Бурятии напомнили о спортивных соревнованиях этой недели
В Бурятии напомнили о спортивных соревнованиях этой недели
Общество, 14.02.2024
Улан-Удэ принимает чемпионат ДФО по боксу
Библиотеки Улан-Удэ предлагают горожанам поделиться книгами
Библиотеки Улан-Удэ предлагают горожанам поделиться книгами
Общество, 14.02.2024
Сегодня, 14 февраля, отмечается Международный день книгодарения
Борицы Бурятии принимают участие в чемпионате Европы
Борицы Бурятии принимают участие в чемпионате Европы
Общество, 14.02.2024
Республику представляют Стальвира Оршуш и Ирина Ологонова
В Бурятию прибудет агитпоезд «Сила в правде»
В Бурятию прибудет агитпоезд «Сила в правде»
Общество, 14.02.2024
В зоне ответственности Восточного военного округа поезд сделает остановки на 15 станциях
В Бурятии подписаны соглашения, обеспечивающие соцгарантии работникам
В Бурятии подписаны соглашения, обеспечивающие соцгарантии работникам
Общество, 14.02.2024
Были установлены границы оплаты труда с учётом районных коэффициентов и северной надбавки
В Иркутской области женщине с переломом позвоночника предложили самой добираться до больницы
В Иркутской области женщине с переломом позвоночника предложили самой добираться до больницы
Общество, 14.02.2024
Инцидентом заинтересовались следователи и сотрудники прокуратуры
В центре Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
В центре Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
Общество, 14.02.2024
Ловить их начнут с утра прямо у здания администрации

На Байкале снег может скрыть смертельно опасные трещины
На Байкале снег может скрыть смертельно опасные трещины
Общество, 14.02.2024
Скоро тёплая погода сменится крепкими морозами
Глава Избиркома Бурятии: «Подход к каждому избирателю»
Глава Избиркома Бурятии: «Подход к каждому избирателю»
Общество, 14.02.2024
До главного политического события мирового масштаба - выборов президента России – остаётся около месяца. Подготовка к голосованию в самом разгаре. Готовятся не только кандидаты и партии, огромную работу проводит и Избирательная комиссия Бурятии. О новых подходах к проведению выборов и инновациях нам рассказал председатель избиркома республики Александр Акчурин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^