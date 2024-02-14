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В Бурятии посоревнуются дети из замещающих семей

В Бурятии посоревнуются дети из замещающих семей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они снимут видеоролики для конкурса, посвящённого Сагаалгану

В рамках праздника Белого месяца в Бурятии объявлен республиканский конкурс видеороликов «Сагаалган - 2024» для детей из замещающих семей. Мероприятие посвящено Году семьи.

- Принять участие могут дети, воспитывающиеся в замещающих семьях, - уточнили в министерстве соцзащиты Бурятии. - Участникам необходимо подготовить видео на знание семейных традиций праздника «Сагаалган» по номинациям: «Традиции и обычаи празднования Сагаалгана (на примере своей семьи), «Традиционное бурятское блюдо» (демонстрация произведений кулинарии) и «История бурятского национального костюма».

Каждый участник может принимать участие только в одной номинации конкурса. Основными приоритетами оценки работ являются: творческий подход; ораторское искусство; полнота и насыщенность раскрытия темы; оригинальность изложения идей; качество подачи материала; операторская работа.

Заявку на конкурс следует отправить до 19 февраля по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 11, каб. 301 (отдел по работе с семьёй и детьми центра социальной поддержки населения) или на электронную почту: konkurs.rgu@yandex.ru.

По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы и ценные подарки. Также одному из участников вручат гран-при.

Возрастное ограничение: 0+.
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