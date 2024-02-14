Экипаж корабля принял на борт вертолёт морской авиации
В акватории залива Петра Великого с экипажем корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» проведена тренировка по приёму на борт вертолёта морской авиации Ка-27ПС.
Экипаж вертолёта совершил перелёт с аэродрома базирования в Приморском крае. Попутно он отработал полётные задания и разведку. На подлёте к району нахождения корвета вертолётчики провели тренировку по взаимодействию с воздушным командным пунктом управления боевого корабля.
- Военнослужащие авиационной группы на корвете выполнили спектр задач по обеспечению посадки вертолётов на палубу корабля. После приёма вертолёта Ка-27ПС на борт экипаж корвета продолжил выполнение задач по предназначению в море, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
На корвете «Алдар Цыденжапов» провели авиационную тренировку
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