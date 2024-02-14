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В северном посёлке Бурятии расплодились крысы

В северном посёлке Бурятии расплодились крысы
Общество,  Фото:pixabay.com
Местные жители боятся, что скоро они доберутся и до домов

В северобайкальском посёлке Новый Уоян бьют тревогу из-за крыс, которые облюбовали промышленные базы. Местные жители сообщили об этом в группе «Северобайкалье-инфо 24/7» и поинтересовались, кто должен заниматься такими вопросами. «Не дай бог эти крысы появятся в квартирах в посёлке», – заявили северяне.

Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Бурятии в Северобайкальске и Северо-Байкальском районе Сергей Алексеев отметил: на промбазах требуется провести дератизационные мероприятия, а для этого нужно обратиться в центр гигиены и эпидемиологии. Услуга будет платной.
крысы жалобы

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