В республике по-зимнему тепло
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 февраля по республике переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -11,-16, местами до -6, по крайнему северу -17,-22.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -10,-12.
В Улан-Удэ до 10 градусов мороза
Общество, Фото:
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