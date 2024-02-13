Дракон и Белый Старец: По ВДНХ прошла колонна Бурятии

Колонну Бурятии украшал красный дракон. ФОТО



11 февраля в Москве состоялось шествие в честь праздника Сагаалгана. Красочная колонна во главе с Сагаан Убгэном (Белым Старцем из Бурятии) прошлась по ВДНХ.



Колонну Бурятии украшал красный дракон – символ наступившего года по восточному календарю. Жители и гости столицы встречали яркую колонну одобрительными возгласами и поздравлениями с новым годом.



Празднование Нового года по лунному календарю в Москве продолжилось совместным концертом трёх регионов – Бурятии, Калмыкии и Тывы.



Лучшие творческие коллективы представили культуры своего народа в ярких номерах. Они исполнили зажигательные танцы и душевные песни. Зрители с восторгом смотрели на яркое представление, несмотря на промозглую погоду. Люди танцевали, подпевали и охотно снимали концерт на видео.



Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ (возрастное ограничение 0+) открылась в ноябре и должна была продлится до апреля. В январе президент России Владимир Путин поручил продлить её. На прошлой неделе стало известно, что экспозиция будет работать до 8 июля 2024 года. Главной задачей выставки является представление потенциала России в разных областях, достигнутых результатов и потенциала всех её субъектов. Её можно посетить бесплатно. Полная программа мероприятий – на сайте выставки.

