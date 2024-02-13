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Теннисисты Бурятии выиграли первенство ДФО

Теннисисты Бурятии выиграли первенство ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Они заняли все первые места турнира

Первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет прошло в Приморском посёлке Славянка. Участие в соревнованиях приняли около 120 представителей из 8 регионов России.

Команда Бурятии одержала полную победу на турнире. Спортсмены республики завоевали все возможные первые места, сообщает министерства спорта РБ.

Так, в командных соревнованиях юниоры Бурятии заняли первое место, как и юниорки республики. Также они завоевали призовые места:

Юниоры
Первое место - Тимур Бадмаев
Третье место - Дугар Цыбикжапов

Юниорки
Первое место - Виктория Сулаева
Второе место - Ирина Бадашкеева
Третье место - Дарису Гармаева
Третье место - Анастасия Буянова

Юниоры. Парный разряд
Первое место - Илья Дурхисанов – Дугар Цыбикжапов
Третье место - Жигжут Жапов – Тимур Бадмаев

Юниорки. Парный разряд
Первое место - Виктория Сулаева – Ирина Бадашкеева

Смешанный парный разряд
Первое место - Алексей Буянов – Ирина Бадашкеева
Второе место - Дугар Цыбикжапов – Виктория Сулаева
Третье место - Илья Дурхисанов – Сабина Гомжапова

Все спортсмены тренируются в РСШОР, под руководством тренера Баира Раднаева.
Бурятия настольный теннис спорт первенство ДФО

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