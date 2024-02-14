Забайкалье примет всероссийские соревнования по боксу

На турнир заявились уже более 20 регионов



Традиционные седьмые всероссийские соревнования по боксу среди мужчин на призы заслуженного мастера спорта России международного класса, чемпиона мира среди профессионалов Александра Бахтина пройдут с 20 по 24 февраля в Чите.



- Для участия в турнире уже заявились боксёры из 23 регионов России, скорее всего их будет больше. Всего ожидаем более сотни спортсменов, – поделился руководитель федерации бокса Забайкальского края Дмитрий Ефеменков.



Местом проведения соревнований станет спортивный комплекс «Мегаполис Спорт». Вход на турнир бесплатный. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Возрастное ограничение: 12+.

