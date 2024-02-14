На турнир заявились уже более 20 регионов
Традиционные седьмые всероссийские соревнования по боксу среди мужчин на призы заслуженного мастера спорта России международного класса, чемпиона мира среди профессионалов Александра Бахтина пройдут с 20 по 24 февраля в Чите.
- Для участия в турнире уже заявились боксёры из 23 регионов России, скорее всего их будет больше. Всего ожидаем более сотни спортсменов, – поделился руководитель федерации бокса Забайкальского края Дмитрий Ефеменков.
Местом проведения соревнований станет спортивный комплекс «Мегаполис Спорт». Вход на турнир бесплатный. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение: 12+.
Забайкалье примет всероссийские соревнования по боксу
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