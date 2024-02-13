В Иркутской области назвали популярные имена у новорождённых 2023 года

Также названы самые необычные имена малышей



Всего за 2023 года на территории Иркутской области отделами службы ЗАГС региона зарегистрировано 23 571 актовых записей о рождении, из них мальчиков –12 090, девочек – 11 481.



Лидерами среди популярных мужских имён у новорождённых в области остаются вот уже несколько лет Артём (581 запись), Михаил (475) и Александр (442). Далее следуют имена Матвей (397), Тимофей (358), Дмитрий (333), Роман (326), Иван (322), Максим (316), Марк (304).



У девочек по-прежнему первое место занимает София (516 малышек). На втором месте расположилось имя Ева (427). Третье место занимает имя Варвара (381), далее идут имена Виктория (361), Анна (352), Милана (329), Алиса (297), Дарья (286), Мария (286), Василиса (284).



Редкими и интересными именами среди мальчиков стали Марс, Бронислав, Ярополк, Весемир, Рома, Владлен, Сафрон, Герасим, Ратимир, Иларион, Прокопия, Космос, Ларион, Пантелей, Никонор, Панкрат, Никон, Остап. Для девочек – Самара, Аполлинария, Стефанида, Ассоль, Осень, Аюна-Виктория, Маруся, Ефросинья, Лукерья, Забава, Клавдия, Златослава, Идея, Инесса, Златомира, Инга. Об этом сообщает служба ЗАГС Иркутской области.



