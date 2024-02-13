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В Бурятии будет облачно с прояснением

В Бурятии будет облачно с прояснением
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Местами может выпасть немного снега

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 13 февраля, по Бурятии облачно с прояснением, местами пройдёт небольшой снег. Ожидается северо-западный ветер, 6-11 м/с, в отдельных районах до 13-16 м/с, позёмок. Температура по республике днём - 8,-13, местами -14,-19.

В Улан-Удэ без осадков, днём пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура днём -11,-13.
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