Более 60% уланудэнцев выберут работу с высокой зарплатой

На втором месте – адекватность руководства
Жители столицы Бурятии рассказали о самых важных факторах при выборе работодателя. В топ-3 наиболее важных фактора при выборе работы вошли высокий заработок, адекватное руководство и устойчивость компании. В опросе сервиса «SuperJob» приняли участие представители компаний и экономически активные жители Улан-Удэ.
Самым важным фактором при выборе работодателя стала высокая заработная плата (62% опрошенных). На втором месте — адекватность непосредственного руководства (36%). На третьем — стабильность работы компании (30%). Удобство расположения места работы важно 28% соискателей. Столько же при трудоустройстве обращают пристальное внимание на психологическую атмосферу в компании. 25% опрошенных для принятия решения необходимо знать перспективы карьерного роста. Каждый шестой сосредоточен на возможностях профессионального развития (17%). Для 13% респондентов важны гарантии соблюдения баланса личной жизни и работы. По 10% горожан в числе наиболее значимых для них факторов выбора работы назвали эффективную систему управление и интересные задачи. Для 9% опрошенных важно наличие и состав компенсационного пакета.
Мужчины чаще выбирают работу, ориентируясь на уровень оплаты труда, перспективы карьерного роста и наличие интересных задач. Женщинам чаще важны такие факторы как адекватность начальства, удобство расположения и комфортная психологическая среда.
Горожане до 34 лет чаще ищут работу с адекватным руководством с ясными перспективами служебного роста. Тем, кто старше, важнее стабильность компании, удобство её расположения и хорошие отношения в коллективе.
Респонденты с зарплатой менее 50 тысяч рублей в месяц чаще оценивают новую работу по таким параметрам как стабильность, адекватность руководства, удобство расположения и психологический комфорт. Среди горожан с зарплатой более 100 тысяч рублей больше всего тех, кого прежде всего интересует уровень дохода на новом месте работы (74%).
Более 60% уланудэнцев выберут работу с высокой зарплатой
Общество, Фото:
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