Они появятся во дворах Старобешевского района
Бурятия обустроит дворы в подшефном районе ДНР. Пять детских и спортивных комплексов установят во дворах Старобешевского района уже этой весной. Концепция будущих площадок разработана, осталось только адаптировать проект под каждый земельный участок.
Игровые комплексы разместят на придомовых территориях в городе Комсомольский, посёлках Старобешево, Новый Свет, сёлах Марьяновка и Новозарьевка. На площадках установят горки, качели, песочницы, и различные тренажёры. Игровые элементы будут рассчитаны на детей разного возраста, а также на территориях предусмотрят зоны отдыха для взрослых.
- К работам по установке оборудования подрядчик приступит в ближайшее время, чтобы уже этой весной площадки были готовы. Таким образом работы планируется выполнить в короткие сроки, - отметил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Бурятия установит детские и спортплощадки в ДНР
Общество, Фото:
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