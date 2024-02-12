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В Улан-Удэ ветерана поздравили со столетием и Сагаалганом

В Улан-Удэ ветерана поздравили со столетием и Сагаалганом
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Советского района
Юбилей отпраздновала Лидия Гатанова

10 февраля в Улан-Удэ Лидия Очировна Гатанова принимала поздравления со столетним юбилеем и Сагаалганом.

Лидия Очировна родилась в селе Иволга. После окончания школы она решила посвятить свою жизнь медицине и поступила в медицинский техникум. Потом по направлению уехала работать фельдшером в Еравнинский район.

Её муж был участником Великой Отечественной войны. У Лидии Очировны есть четверо детей, которые уже давно выросли и имеют свои семьи. У неё также есть семь внуков и двенадцать правнуков.

В день своего столетнего юбилея Лидия Очировна Гатанова получила множество поздравлений, в том числе от главы Бурятии Алексея Цыденова и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Также её поздравили представители администрации Советского района, сообщили в пресс-службе ведомства.
Бурятия Улан-Удэ Советский район юбилей долгожитель

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