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В Усть-Ордынском округе отпраздновали Сагаалган

В Усть-Ордынском округе отпраздновали Сагаалган
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В честь праздника прошло награждение жителей округа

Девять жителей Усть-Ордынского Бурятского округа отмечены почётными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами губернатора Иркутской области. Награды им вручили в рамках торжественного собрания, приуроченного к празднованию Сагаалгана, в посёлке Усть-Ордынский.

Перед гостями торжественного собрания в киноконцертном зале «Эрдэм» с праздничным концертом выступил государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы». Также в окружном центре прошёл масштабный этнокультурный праздник, посвящённый празднованию Нового года по лунному календарю. На центральной площади посёлка Усть-Ордынский работала ярмарка мясной и молочной продукции крестьянских (фермерских) хозяйств Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов. В войлочных юртах шести районов округа были представлены выставки, рассказывающие о достижениях территорий, достопримечательностях, демонстрировались изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, блюда традиционной бурятской кухни. Проходили состязания в народных бурятских играх, выступления творческих коллективов, конкурс на разбивание хребтовой кости. Для всех желающих готовили национальное бурятское блюдо – саламат.

– Впервые в период Сагаалгана в окружном центре собрались творческие делегации из всех шести районов Усть-Ордынского Бурятского округа. Планируем этот проект, символизирующий гостеприимство, щедрость, богатство и дружелюбие районов, сделать традиционным. В новом году по лунному календарю на единой площадке вместе подводить итоги прошедшего года и планировать новые дела. Впервые в период Белого месяца состоялся окружной фестиваль белой пищи, отражающий национальный колорит и вековые традиции Сагаалгана, – заявил заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

По приглашению губернатора области Игоря Кобзева, участником праздничных мероприятий в честь наступления Сагаалгана стал чемпион мира по быстрым шахматам, гроссмейстер Сергей Карякин. Он отметил гостеприимство жителей округа, поздравил их с праздником, пожелал процветания их родному краю. Спортсмен также рассказал, что в Иркутской области будет открыт шахматный клуб, регион станет частью всероссийского проекта, призванного предоставлять жителям разных регионов новые возможности заниматься шахматами.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на территории округа во время Белого месяца состоятся творческие конкурсы и фестивали, выставки декоративно-прикладного искусства, состязания в народных играх, литературные вечера. Всего планируется более 70 мероприятий.

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