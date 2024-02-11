«Станет настоящим испытанием»: Лама из Бурятии рассказал, каким будет наступивший год



Вандан лама (Будаев) – настоятель Тугнуйского дацана, который находится в Мухоршибирском районе – дал прогноз на 2024 год. Накануне он поздравил всех буддистов с наступившим Сагаалганом и поблагодарил местных жителей за постоянную помощь и поддержку, благодаря которым преображается буддийский храм.



По словам Ширээтэ ламы, год Зелёного Деревянного Дракона будет необычным, но в то же время для многих он станет настоящим испытанием.



- В астрологических вычислениях мы видим для этого множество причин, – цитирует настоятеля дацана «Мухоршибирь-инфо.24/7». – Будет много изменений, и мы должны их достойно принимать, извлекая из этого пользу.



По словам Вандан ламы, в 2024-ом нужно быть внутренне сильными, а очень часто – и непреклонными и не бояться проявлять решительность.



- Несмотря на ситуацию вокруг, говорится, что люди, которые будут вести себя правильно, согласно совести, добьются успеха. Очень важно активно беречь своё здоровье – болезней будет много, – отмечает лама.



Весна затянется, а лето хоть и наступит быстро, но окажется «неоднозначным». Урожай уродится хороший, скот размножится.



- Но нужно готовить много сена. Посещение родовых мест, совершение добродетели, помощь в своих дацанах, совершение паломничеств, практик в священные дни и в постный месяц Сакадава поможет избежать в этом году всего плохого и пройти его достойно, с осуществлением задуманного, – добавил настоятель Тугнуйского дацана.









