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Мошенники названивают жителям Бурятии в мессенджерах

Мошенники названивают жителям Бурятии в мессенджерах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Аферисты пугают людей несуществующими кредитами

В Бурятии орудуют неизвестные, которые представляются сотрудниками одного из банков. Они звонят жителям республики прямо в мессенджерах и сообщают о некой заявке на кредит, который те даже не оформляли.
 
Представители финучреждения пояснили: звонить сотрудники клиентам в том же Viber не могут и уж тем более не запрашивают персональные и платёжные данные, а также одноразовые пароли из sms.

- Чтобы снизить вероятность такого звонка от мошенника, запретите незнакомым абонентам набирать ваш номер, – сообщает «Бурятия-инфо 24/7». – Сделать это можно в настройках безопасности большинства популярных программ.
 
Если возникли хотя бы малейшие сомнения, лучше попрощаться с собеседником, положить трубку и самостоятельно связаться с банком, чтобы уточнить, была ли какая-то информация или предложение по кредиту.
мошенничество кредиты банки

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