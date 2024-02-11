В райцентре в Бурятии разгромили детскую площадку





На днях в группе «Кяхта-инфо.24/7» выложили фото, сделанное на улице Пестерева в Кяхте. На снимке – разгромленная детская площадка. Неизвестные повалили установленные там конструкции и вырвали «грибок» от песочницы.Люди поинтересовались, кто отвечает за площадку и где теперь должны летом играть дети. В администрации города заявили, что на этом участке планирует построить новую игровую зону местное ТОС. Работы начнутся с наступлением тёплой погоды.