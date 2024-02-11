Из Бурятии под угрозой эвтаназии вывезли более 200 собак





В улан-удэнском фонде «Собака счастья» подвели промежуточные итоги эвакуации беспризорных собак из Бурятии. Им грозило усыпление из-за закона, принятого в республике в ноябре. Добро на эвтаназию беспризорных животных дали депутаты Народного Хурала и сейчас это оспаривают в суде.



В декабре из республики вывезли 107 четвероногих. В январе спасли ещё 112, их которых минимум 17 уехали сразу в семьи, а всего, по данным на 10 февраля – 235. Плюс десять псов забрали иркутские волонтёры.



- Это меньше, чем мы хотели бы, но больше, чем могли себе представить, – рассказали на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Думали, в январе получится вдвое больше, чем в декабре, но удалось только сохранить темп. Недавно у нас был перерыв в отправках на пару дней из-за подготовки к суду.