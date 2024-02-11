Она продлится четыре дня
В последний месяц зимы Бурятию ждут две короткие рабочие недели. Наступающая будет четырёхдневной и продлится с 13 по 16 февраля включительно. В понедельник, 12-го, жителям республики устроят дополнительный отдых в честь Сагаалгана.
Такое решение приняли в соответствии со статьёй № 4 республиканского закона о праздничных днях и памятных датах. Указ об этом подписал ещё в конце декабря глава РБ Алексей Цыденов.
Потом будет День защитника Отечества и три выходных в честь него – с 23 по 25 февраля (пятница-воскресенье). Потрудиться, таким образом, тоже придётся всего четыре дня – с 19-го по 22-ое.
Всего в 2024-ом россияне отдохнут 118 дней (с учётом привычных уик-эндов), а Бурятия – на один больше, то есть 119, как раз благодаря Сагаалгану.
Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
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