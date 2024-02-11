+3 градуса: Бурятию накроют потепление и снегопады

В некоторых районах пообещали плюсовую температуру
В ближайшие дни в Бурятии заметно потеплеет. Кое-где столбик термометра даже устремится к положительным отметкам. При этом некоторые районы республики накроет снег. Такой прогноз погоды дали в Бурятском гидрометцентре.
В воскресенье, 11 февраля, синоптики обещают от -6 до -11, а местами – от -2 до +3 градусов. На севере пройдёт снег, в Северо-Байкальском районе ожидаются сильные снегопады. В остальных – преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. В Оке его порывы будут достигать 20 м/с. Возможны позёмок и слабые метели.
В понедельник, 12 февраля, в Бурятии также прогнозируют снег, позёмок и метели. Ночью – от -17 до -22, местами – от -7 до -12 градусов. Днём – от -5 до -10, где-то – от -11 до -16. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с.
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