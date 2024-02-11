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В нацпарке Бурятии заработали ледовые переправы

В нацпарке Бурятии заработали ледовые переправы
Общество,  Фото:vk.com/zapovednoe_podlemorye
Автозимники открылись в Чивыркуйском заливе

Ледовые переправы в Чивыркуйском заливе в Забайкальском нацпарке официально заработали в субботу, 10 февраля. Об этом сообщили во ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

За день до открытия автозимников сотрудники учреждения совместно с представителями государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России провели совместный выезд в резерват. Проверка показала, что толщина льда соответствует требуемой для открытия переправ с нагрузкой до пяти тонн.

Из-за изменчивой тёплой погоды и образования торосов открытие этих сооружений в Чивыркуйском заливе ранее отложили, предупредив, что оно случится не ранее 10 февраля.

- Затруднения связаны с неустойчивым ледовым покровом и большим объёмом выпавшего снега – это мешает промерзанию водоёма, – отметили тогда в «Заповедном Подлеморье». – Итоговое решение об открытии ледовых переправ или переносе срока зависит от формирующейся обстановки. До официального разрешения выезд на лёд в заливе на автотранспорте запрещён. Исключение – суда на воздушной подушке, снегоходы и снегоболотоход.

В учреждении добавили, что движение механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и отведённых для этого мест тоже является нарушением.
Ледовые переправы Байкал национальный парк

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