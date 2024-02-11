11 февраля

10 февраля

09 февраля

Популярное

Жителей приграничного района Бурятии попросили следить за своими свиньями

Жителей приграничного района Бурятии попросили следить за своими свиньями
Общество,  Фото:Pixabay.com
Сельчан призвали не выгуливать их где попало

На днях жителей Кяхтинского района попросили не допускать свободный выгул хрюшек в населённых пунктах и особенно – в лесной зоне. Причина тому – профилактика африканской чумы свиней (АЧС).
 
Кроме того, кяхтинцам напомнили о необходимости обрабатывать животных и помещения для их содержания от насекомых и вести борьбу с грызунами. Нельзя использовать необезвреженные корма животного происхождения. Об этом сообщает «Кяхта-инфо.24/7».

В начале октября в ряде районов Бурятии забили тревогу из-за колбасы, сосисок и ветчины, в которых обнаружили геном АЧС. Их изымали из продажи в соседнем Забайкалье и Якутии. А привезли опасные продукты из Владимирской области.

На прилавках местных магазинов ничего подозрительного тогда не нашли. После лабораторных исследований колбасу признали безопасной – в ней не оказалось гена чумы свиней.

Тем не менее, продажу всё равно приостановили. Для человека этот вирус не опасен, но для свиней и кабанов смертелен – вакцины и лекарств против него нет. Передаётся он через инвентарь и даже одежду. Единственный способ не допустить дальнейшего распространения заразы – сжечь всех животных и ферму, где они содержались. Само заболевание наносит огромный экономический ущерб сельскому хозяйству.

АЧС вплотную «подобралась» к Бурятии зимой 2019-го. Она просочилась в республику из соседней Монголии. Колбасные изделия с африканской заразой продавали в магазинах Улан-Удэ и восьми районов – Кабанского, Джидинского, Заиграевского, Селенгинского, Кяхтинского, Курумканского, Закаменского и Баргузинского. Все подозрительные продукты сняли с продажи, а жителей республики, которые всё-таки успели их приобрести, призвали вернуть колбасу в торговые точки, пообещав заплатить за неё вдвое больше.

африканская чума свиней свиньи животные безопасность на воде

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Мир расколется надвое»: Бурятские шаманы озвучили прогноз на 2024 год
«Мир расколется надвое»: Бурятские шаманы озвучили прогноз на 2024 год
Общество, 11.02.2024
Они рассказали, чего ждать от Зелёного Деревянного Дракона
Улан-удэнцам обещают запустить трамваи в отдалённые микрорайоны
Улан-удэнцам обещают запустить трамваи в отдалённые микрорайоны
Общество, 11.02.2024
Они будут ходить в сотые кварталы, на Восточный и в Аэропорт, но когда – неизвестно
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Общество, 11.02.2024
Они устремились в российскую столицу, Подмосковье и Питер
Улан-удэнка, пострадавшая от собачьей своры, напишет новую картину
Улан-удэнка, пострадавшая от собачьей своры, напишет новую картину
Общество, 11.02.2024
Её предыдущая работа просто потрясла соцсети
В школьной столовой в Бурятии приготовили компот с червяком
В школьной столовой в Бурятии приготовили компот с червяком
Общество, 11.02.2024
Дети пожаловались на напиток с «сюрпризом» в соцсетях
«Полный зал сторонников убийства»: В Бурятии рассказали о заседании по нашумевшему «собачьему» закону
«Полный зал сторонников убийства»: В Бурятии рассказали о заседании по нашумевшему «собачьему» закону
Общество, 11.02.2024
Зоозащитники заявили, что до следующего теперь придётся ждать несколько месяцев
В Бурятии у мэра Гусиноозёрска появился новый заместитель
В Бурятии у мэра Гусиноозёрска появился новый заместитель
Общество, 11.02.2024
Он будет отвечать за ЖКХ и строительство
1800 безработных насчитали в Бурятии
1800 безработных насчитали в Бурятии
Общество, 11.02.2024
За месяц их стало на сотню больше

Бурятию атаковали ветрянка, коклюш и корь
Бурятию атаковали ветрянка, коклюш и корь
Общество, 11.02.2024
Стало известно, чем болели в 2023 году жители республики

В районе Бурятии большегрузы «убивают» отремонтированные дороги
В районе Бурятии большегрузы «убивают» отремонтированные дороги
Общество, 11.02.2024
Местные жители приводили их в порядок собственными силами
В райцентре в Бурятии второй год не работают фонари
В райцентре в Бурятии второй год не работают фонари
Общество, 11.02.2024
Местные жители заявили, что до этого никому нет дела
В районе Бурятии увековечили память погибшего на СВО бойца
В районе Бурятии увековечили память погибшего на СВО бойца
Общество, 11.02.2024
Там появилась посвящённая ему мемориальная доска
В Бурятии инаугурируется новоизбранный глава Муйского района
В Бурятии инаугурируется новоизбранный глава Муйского района
Общество, 11.02.2024
Он официально вступит в должность через несколько дней

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^