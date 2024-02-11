Жителей приграничного района Бурятии попросили следить за своими свиньями



На днях жителей Кяхтинского района попросили не допускать свободный выгул хрюшек в населённых пунктах и особенно – в лесной зоне. Причина тому – профилактика африканской чумы свиней (АЧС).



Кроме того, кяхтинцам напомнили о необходимости обрабатывать животных и помещения для их содержания от насекомых и вести борьбу с грызунами. Нельзя использовать необезвреженные корма животного происхождения. Об этом сообщает «Кяхта-инфо.24/7».



В начале октября в ряде районов Бурятии



На прилавках местных магазинов ничего подозрительного тогда не нашли. После лабораторных исследований колбасу признали безопасной – в ней не оказалось гена чумы свиней. В начале октября в ряде районов Бурятии забили тревогу из-за колбасы, сосисок и ветчины, в которых обнаружили геном АЧС. Их изымали из продажи в соседнем Забайкалье и Якутии. А привезли опасные продукты из Владимирской области.На прилавках местных магазинов ничего подозрительного тогда не нашли. После лабораторных исследований колбасу признали безопасной – в ней не оказалось гена чумы свиней.



Тем не менее, продажу всё равно приостановили. Для человека этот вирус не опасен, но для свиней и кабанов смертелен – вакцины и лекарств против него нет. Передаётся он через инвентарь и даже одежду. Единственный способ не допустить дальнейшего распространения заразы – сжечь всех животных и ферму, где они содержались. Само заболевание наносит огромный экономический ущерб сельскому хозяйству.