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За 11 месяцев 2023 года – с января по ноябрь включительно – миграционная убыль в Бурятии составила 1281 человек. Приехавших в республику было меньше (35 453), чем тех, кто покинул её (36 734), рассказали в Бурятстате.
Люди переезжали в основном из одного района республики в другой (23 881). Самые «популярные» – пригородные Иволгинский и Тарбагатайский и Северобайкальск. Остальные в основном теряют жителей. Чаще всего бегут из Еравнинского, Северо-Байкальского, Кижингинского, Баунтовского, Муйского и Джидинского. Из тех, что приравнены крайнему северу, уехали 660 человек.
В другие субъекты РФ в январе-сентябре перебрались 1330 (29,2%). Как правило, проживавшие в Бурятии стремились в Центральный федеральный округ (596 человек), включая Подмосковье (280) и Москву (222). Ещё 494 отправились в Сибирь, в том числе – в Красноярский край (318) и Новосибирскую область (165). А ещё наши земляки едут на юг страны (283), в частности – в Краснодарский край (193) и регионы Северо-Западного федерального округа (330), включая Ленинградскую область (125) и Санкт-Петербург (143).
В Бурятию направляются преимущественно из других дальневосточных регионов. Население республики с января по ноябрь 2023-го пополнялось за счёт соседнего Забайкалья (766) и Амурской области (50).
Кроме того, в республику прибыло 1499 иностранцев, а покинули её 1450. Охотнее всего к нам едут из Узбекистана (108 человек), Таджикистана (59) и Азербайджана (56). Наибольшая доля в оттоке населения РБ пришлась на уроженцев Киргизии (166) и Армении (30), заключили в ведомстве.
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
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