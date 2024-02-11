Улан-удэнка, пострадавшая от собачьей своры, напишет новую картину

Недавно жительница бурятской столицы Таня, три года назад ставшая жертвой собачьей своры, задумалась о создании новой картины. В январе она написала первую, которую изначально хотела закончить к весне. Но сделать это в итоге удалось намного раньше.
Девушка назвала своё произведение «Марионетка страха» и поделилась результатами в соцсетях. По словам Тани, «картина вышла именно такой, какой должна быть». Автор отметила, что не ждёт ни от кого одобрения.
Однако работа просто потрясла жителей Бурятии и других регионов, подписанных на улан-удэнку. Под публикацией с полотном оставили десятки восторженных комментариев. Фолловеры писали, что «Марионетка» получилась шикарной и цепляющей. Некоторые даже поинтересовались, за сколько бы начинающая художница продала её.
Таня призналась, что даже не задумывалась о цене, но позже заявила, что выставит картину на продажу как только будет готова с ней расстаться. Сейчас она сделала небольшой перерыв.
- Решила пока просто на занятия походить, отдохнуть. Немного позже начну следующую работу, – пообещала художница.
Она посещает одну из творческих студий города. С момента того громкого нападения прошло уже три с лишним года. Случилось всё в конце декабря 2020-го. Свора псов набросилась на девушку в микрорайоне Забайкальский. Когда собак отогнали, она не могла говорить и, как утверждали очевидцы, вся была в крови.
Вскоре пострадавшую санавиацией перевезли из Улан-Удэ в национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) хирургии имени А. В. Вишневского, а после поместили в клинический центр имени Сеченова. С тех пор Таня перенесла несколько операций, в том числе – на глазах, носу и по пересадке кожи. Последняя была в декабре 2023-го