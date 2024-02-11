В школьной столовой в Бурятии приготовили компот с червяком

Дети пожаловались на напиток с «сюрпризом» в соцсетях
На днях в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» выложили видео, сделанное в столовой одной из школ Бурятии. На кадрах – кружка с напитком, в которой плавает нечто весьма неаппетитное, похожее не то на червяка, не то на гусеницу.
Школьник, заснявший всё на камеру, сообщил, что ему дали компот с опарышем. Такую же запись опубликовали и в одном из местных каналов в Telegram.
Пост собрал 15 тысяч просмотров. Любопытно, что большинство интернет-пользователи отнеслись к этому спокойно – мол, «ну и что здесь такого». Жители республики заявили: компот варят их сухофруктов и в них вполне могут встречаться такие вот червяки. А некоторые вспомнили студенческие годы.
- Помню, студентами отправили в колхоз. Там нас кормили. Мухи в суп просто на лету падали в тарелку. Выкидывали и ели – выжили. Иначе голодным останешься, а ещё работать надо, – ударились в ностальгию посетители «Анонима 03».
Подобный инцидент произошёл минувшей осенью в одной из улан-удэнских СОШ. Тогда в той же группе в «ВК» разместили видео со злаковым батончиком и ползающим по обёртке червяком.
- Выдали вот такие батончики. Беспредел! Травят наших детей. Обратите внимание и предупредите их, чтобы не ели ничего в школах, – говорилось в комментарии к видео.
Столь неаппетитный перекус подсунули младшеклассникам. Чуть позже сама автор записи уточнила в комментарии к посту, что ситуацию в паблике «извратили».
- Взяли моё видео и обвинили школу. Вопрос был к производителям батончиков. Срок годности ещё довольно большой, а уже червяки. Речь о том, что покупая и поедая такое, надо быть внимательными, – отметила она.
Ситуацию тогда разъяснила Алла Шахова – директор городского комбината школьного питания, где готовят блюда для учебных заведений города.
- Ситуация не очень приятная, – признала она. – Составляя меню на новый учебный год, хотели порадовать детей вкусным и полезным. Этот батончик выпускается в Краснодаре. В составе – злаки и сушёные ягоды или сухофрукты. Одна сторона покрыта шоколадной глазурью. Батончик упакован в герметичную фольгированную упаковку. Без её вскрытия определить наличие плодожорки невозможно.
Именно вредитель под названием плодожорка оказался в снеках.
- При приёмке вскрыли 15 батончиков. Всё соответствовало нормативам. Хочу обратить внимание, что в школах города учатся дети и внуки наших работников, в том числе – мои внуки и, естественно, никакого умысла накормить их некачественной продукцией у нас нет, – подчеркнула директор комбината. – Всю партию батончиков, выпущенную в апреле 2023-го, вернули производителю.
В школьной столовой в Бурятии приготовили компот с червяком
Общество, Фото:
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