11 февраля

10 февраля

09 февраля

Популярное

«Полный зал сторонников убийства»: В Бурятии рассказали о заседании по нашумевшему «собачьему» закону

«Полный зал сторонников убийства»: В Бурятии рассказали о заседании по нашумевшему «собачьему» закону
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Зоозащитники заявили, что до следующего теперь придётся ждать несколько месяцев

В минувший четверг, 8 февраля, состоялось очередное заседание по нашумевшему «собачьему» закону, разрешающему усыпление беспризорных псов в Бурятии. Верховный суд РБ приостановил производство по делу для консультации с Конституционным судом РФ. Об этом сообщили в объединении для защиты прав животных в России, ранее подключившееся к этой истории.

- Удовлетворены ходатайства истцов и ответчиков о направлении запроса в Конституционный суд Российской Федерации для разъяснений по применению федерального закона № 498 («Об ответственном обращении с животными») и соответствию его положений Конституции, – рассказали ранее на официальной странице организации «Егоров и партнёры» во «ВКонтакте». – Производство приостановлено до получения ответа.

Кроме того, истцы ходатайствовали о приостановлении действия закона об эвтаназии на время рассмотрения запроса в КС РФ.
 
С властями судятся благотворительный фонд помощи «Собака счастья» и ещё 10 довольно известных в республике защитников животных. Они подали иски к главе региона Алексею Цыденову и Народному Хуралу. Интересы активистов представляет юрист из российской столицы.

Кое-какие подробности недавнего заседания рассказали в вышеупомянутом фонде. Как выяснилось, на нём в качестве свидетелей со стороны ответчиков выступали кинолог и ветеринарный врач.
 
- Это заседание оказалось гораздо оживлённее предыдущих (прошли 16 января и 6 февраля – прим.). Было много людей. Наши оппоненты пригласили свидетелей, собрав таким образом полный зал сторонников убийства, – заявили в организации. – Отдельного внимания заслуживает свидетель-кинолог, который говорил, что крупных собак вообще нельзя держать дома.
 
По слова волонтёров, были и другие «интересные» эксперты.

- Но говорить об этом нет сил – пусть они остаются со своим экспертным мнением. Если с 6 февраля мы со страхом, тревогой и надеждой ждали заседание, назначенное на 8-ое, то сейчас ждать придётся ещё 2-3 месяца Пока остаётся только выразить огромную благодарность юристам, которые всей душой болеют за это дело и готовы выложиться по максимуму, – заключили в «Собаке счастья».

собаки животные зоозащитники суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Мир расколется надвое»: Бурятские шаманы озвучили прогноз на 2024 год
«Мир расколется надвое»: Бурятские шаманы озвучили прогноз на 2024 год
Общество, 11.02.2024
Они рассказали, чего ждать от Зелёного Деревянного Дракона
Улан-удэнцам обещают запустить трамваи в отдалённые микрорайоны
Улан-удэнцам обещают запустить трамваи в отдалённые микрорайоны
Общество, 11.02.2024
Они будут ходить в сотые кварталы, на Восточный и в Аэропорт, но когда – неизвестно
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Общество, 11.02.2024
Они устремились в российскую столицу, Подмосковье и Питер
Улан-удэнка, пострадавшая от собачьей своры, напишет новую картину
Улан-удэнка, пострадавшая от собачьей своры, напишет новую картину
Общество, 11.02.2024
Её предыдущая работа просто потрясла соцсети
В школьной столовой в Бурятии приготовили компот с червяком
В школьной столовой в Бурятии приготовили компот с червяком
Общество, 11.02.2024
Дети пожаловались на напиток с «сюрпризом» в соцсетях
«Полный зал сторонников убийства»: В Бурятии рассказали о заседании по нашумевшему «собачьему» закону
«Полный зал сторонников убийства»: В Бурятии рассказали о заседании по нашумевшему «собачьему» закону
Общество, 11.02.2024
Зоозащитники заявили, что до следующего теперь придётся ждать несколько месяцев
В Бурятии у мэра Гусиноозёрска появился новый заместитель
В Бурятии у мэра Гусиноозёрска появился новый заместитель
Общество, 11.02.2024
Он будет отвечать за ЖКХ и строительство
1800 безработных насчитали в Бурятии
1800 безработных насчитали в Бурятии
Общество, 11.02.2024
За месяц их стало на сотню больше

Бурятию атаковали ветрянка, коклюш и корь
Бурятию атаковали ветрянка, коклюш и корь
Общество, 11.02.2024
Стало известно, чем болели в 2023 году жители республики

В районе Бурятии большегрузы «убивают» отремонтированные дороги
В районе Бурятии большегрузы «убивают» отремонтированные дороги
Общество, 11.02.2024
Местные жители приводили их в порядок собственными силами
В райцентре в Бурятии второй год не работают фонари
В райцентре в Бурятии второй год не работают фонари
Общество, 11.02.2024
Местные жители заявили, что до этого никому нет дела
В районе Бурятии увековечили память погибшего на СВО бойца
В районе Бурятии увековечили память погибшего на СВО бойца
Общество, 11.02.2024
Там появилась посвящённая ему мемориальная доска
В Бурятии инаугурируется новоизбранный глава Муйского района
В Бурятии инаугурируется новоизбранный глава Муйского района
Общество, 11.02.2024
Он официально вступит в должность через несколько дней

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^