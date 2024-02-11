11 февраля

10 февраля

09 февраля

Популярное

В Бурятии у мэра Гусиноозёрска появился новый заместитель

В Бурятии у мэра Гусиноозёрска появился новый заместитель
Общество,  Фото:«Селенга-инфо 24/7»
Он будет отвечать за ЖКХ и строительство

У мэра Гусиноозёрска Валентина Дакича, севшего в это кресло минувшей осенью – новый заместитель. Им стал Виктор Сбродов, который будет курировать в городской администрации вопросы ЖКХ и строительства.

К своим обязанностям новоиспечённый зам приступил ещё 10 января, но о назначении сообщили только на днях в группе «Селенга-инфо 24/7».

Ранее Сбродов работал в Могойтуйском районе соседнего Забайкалья. Сначала – старшим пожарным спасателем военной команды противопожарной защиты и спасательных работ, затем – начальником. После был исполняющим обязанности директора управления городского хозяйства и строительства (УГХиС) в Гусиноозёрске.

Кроме того, он долгое время трудился ведущим инженером ПТО (производственно-технического отдела) в филиале «Гусиноозёрской ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация». Общий стаж работы Виктора Сбродова – 12 лет 11 месяцев. Он женат и воспитывает детей.
Гусиноозерск назначение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Мир расколется надвое»: Бурятские шаманы озвучили прогноз на 2024 год
«Мир расколется надвое»: Бурятские шаманы озвучили прогноз на 2024 год
Общество, 11.02.2024
Они рассказали, чего ждать от Зелёного Деревянного Дракона
Улан-удэнцам обещают запустить трамваи в отдалённые микрорайоны
Улан-удэнцам обещают запустить трамваи в отдалённые микрорайоны
Общество, 11.02.2024
Они будут ходить в сотые кварталы, на Восточный и в Аэропорт, но когда – неизвестно
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Общество, 11.02.2024
Они устремились в российскую столицу, Подмосковье и Питер
Улан-удэнка, пострадавшая от собачьей своры, напишет новую картину
Улан-удэнка, пострадавшая от собачьей своры, напишет новую картину
Общество, 11.02.2024
Её предыдущая работа просто потрясла соцсети
В школьной столовой в Бурятии приготовили компот с червяком
В школьной столовой в Бурятии приготовили компот с червяком
Общество, 11.02.2024
Дети пожаловались на напиток с «сюрпризом» в соцсетях
«Полный зал сторонников убийства»: В Бурятии рассказали о заседании по нашумевшему «собачьему» закону
«Полный зал сторонников убийства»: В Бурятии рассказали о заседании по нашумевшему «собачьему» закону
Общество, 11.02.2024
Зоозащитники заявили, что до следующего теперь придётся ждать несколько месяцев
В Бурятии у мэра Гусиноозёрска появился новый заместитель
В Бурятии у мэра Гусиноозёрска появился новый заместитель
Общество, 11.02.2024
Он будет отвечать за ЖКХ и строительство
1800 безработных насчитали в Бурятии
1800 безработных насчитали в Бурятии
Общество, 11.02.2024
За месяц их стало на сотню больше

Бурятию атаковали ветрянка, коклюш и корь
Бурятию атаковали ветрянка, коклюш и корь
Общество, 11.02.2024
Стало известно, чем болели в 2023 году жители республики

В районе Бурятии большегрузы «убивают» отремонтированные дороги
В районе Бурятии большегрузы «убивают» отремонтированные дороги
Общество, 11.02.2024
Местные жители приводили их в порядок собственными силами
В райцентре в Бурятии второй год не работают фонари
В райцентре в Бурятии второй год не работают фонари
Общество, 11.02.2024
Местные жители заявили, что до этого никому нет дела
В районе Бурятии увековечили память погибшего на СВО бойца
В районе Бурятии увековечили память погибшего на СВО бойца
Общество, 11.02.2024
Там появилась посвящённая ему мемориальная доска
В Бурятии инаугурируется новоизбранный глава Муйского района
В Бурятии инаугурируется новоизбранный глава Муйского района
Общество, 11.02.2024
Он официально вступит в должность через несколько дней

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^