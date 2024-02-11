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В районе Бурятии большегрузы «убивают» отремонтированные дороги

В районе Бурятии большегрузы «убивают» отремонтированные дороги
Общество,  Фото:Pixabay.com
Местные жители приводили их в порядок собственными силами

Жители ДНТ «Радуга», которое находится в селе Вознесеновка в пригородном Тарбагатайском районе, переживают за обновлённые дороги. Виной всему, по их словам, большегрузные машины.

- Осенью мы собственными силами сделали ремонт дорог в ДНТ и общей от трассы, по которой ездят большие машины, – рассказали люди в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7». – За свои деньги нанимали грейдер и покупали щебень для отсыпки – после дождливого лета образовались огромные лужи и ямы. И вот опять появились КамАЗы и скоро все наши труды будут «убиты».

Сельчане заявили, что не могут обновлять так дороги каждый год и попросили власти разобраться в ситуации. Её прокомментировал начальник отдела природопользования и окружающей среды районной администрации Александр Пашинин.

Как выяснилось, грузовики со щебнем принадлежат одному из ООО и передвигаться по ДНТ они будут примерно до середины марта – пока держит лёд на протоках, через которые и вывозят материал. Когда грунт оттает, дорожное полотно приведут в порядок. В райадминистрации  уже взяли этот вопрос под контроль. 
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