В райцентре в Бурятии второй год не работают фонари



Жители Хоринска жалуются на отсутствие нормального уличного освещения. По их словам, половина фонарей на улице Пионерская не горит уже второй год и до этого «никому нет дела».



- Почему ответственная организация не контролирует и не устраняет неполадки? – поинтересовались сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7».



В комитете по управлению муниципальным хозяйством и имуществом (КУМХИ) райадминистрации сообщили: уличные светильники приведут в порядок в апреле. Так что людям, судя по всему, придётся ходить по темноте ещё несколько месяцев.