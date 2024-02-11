В других районах преимущественно без осадков
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, по северной половине местами снег, в Северо-Байкальском районе сильные снегопады, по остальной территории преимущественно без осадков.
Ветер восточный с переходом на юго-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, по Окинскому району до 20 м/с, позёмка, слабые метели.
Температура днём -5,-10, местами -2,+3.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Днём -5,-7.
На севере Бурятии сегодня снегопады
Общество, Фото:
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