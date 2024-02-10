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На Байкале открыли ледовую дорогу на острове Ольхон

На Байкале открыли ледовую дорогу на острове Ольхон
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Её маршрут: Куркут – Иркутская губа

На Байкале открыли ледовую дорогу, соединившую остров Ольхон с материком.

- Открыли ледовую дорогу на самый крупный остров озера Байкал - Ольхон. Она является частью автодороги регионального значения Иркутск - Усть-Ордынский - Баяндай - Еланцы - Хужир и единственным безопасным способом попасть на остров, - сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Открыт участок дороги протяжённостью 11 километров. Он начинается на материковой части, у поселения Куркут, и заканчивается на острове Ольхон в местности Иркутская Губа. Этот участок выходит на грунтовую дорогу, ведущую в самый крупный населённый пункт острова - село Хужир.

Также в этом году впервые принято решение проложить ледовую дорогу до Шебетского залива. Сейчас на нем есть ледовые трещины и нажимы. Открыть участок для движения транспорта планируют 15 февраля.

МЧС напоминает туристам и отдыхающим о запрете выезда на лёд вне ледовой переправы – это смертельно опасно.


Байкал Ольхон Ледовые переправы

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