В Бурятии супруги создали снежную скульптуру к Сагаалгану

Общество, Фото: администрация района

Её установили на въезде в село



В Окинском районе Бурятии супруги сделали односельчанам подарок к Сагаалгану. Они создали и установили снежную скульптуру Белого Старца, а также нарисовали дракона на въезде в село Боксон.



- Так они решили порадовать своих односельчан, своих детей и внуков, которых у них много, - рассказали в администрации Окинского района.





