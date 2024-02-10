Жители Бурятии увидят телевизионную версию концерта к Сагаалгану

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Выступят звёзды эстрады и оперы, именитые артисты и прославленные творческие коллектив



Жителям Бурятии покажут телевизионную версию праздничного концерта «Сагаан hарын үдэшэ». Концерт можно будет увидеть 10 февраля в 19.00 в эфире телеканалов «Буряад ТВ» и Aist Global TV.



«Звёзды эстрады и оперы, именитые артисты и прославленные творческие коллективы Бурятии на одной сцене продемонстрируют историю, традиции, обычаи, танцы и песни бурятского народа в настоящем телевизионном шоу», - говорится в анонсе.





Возрастное ограничение 12+



